Lungarno Colombo addio all' ultimo albero I residenti | E’ una strage

Il lungarno Colombo di Firenze ha perso il suo ultimo albero, segnando un triste capitolo per i residenti e il paesaggio urbano. Il 27 maggio 2025, la rimozione di questo simbolo di vita e frescura ha lasciato un vuoto incolmabile, trasformando il viale in un luogo desolato, privato dei suoi suoni e della sua ombra benefica. Una strage che solleva interrogativi sul futuro di spazi verdi in città.

Firenze, 27 maggio 2025 - Il lungarno Colombo è un altro posto. Anche l'ultimo albero al centro del viale è andato giù nella mattinata del 27 maggio. Non ci sarà più il suono delle foglie al vento, né quell’ombra larga e generosa che, in estate, sembrava una carezza. La scena è silenziosa, quasi irreale. Poche persone ferme a guardare dalla finestra. È un ‘lutto urbano’ per i residenti quello che si sta consumando tra le case, l’Arno e il cielo. Pochi giorni fa avevamo raccontato lo schianto degli alberi che cadevano uno dopo l’altro, come in una lenta agonia. "È una ferita che si porterà dietro per anni", dice Roberta, che qui ci portava il cane ogni mattina... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lungarno Colombo, addio all'ultimo albero. I residenti: “E’ una strage”

