Lunetta Savino | Non sono destinata all?amore eterno La vera storia dietro Cettina la malattia della madre il divorzio e l?incontro con Fellini

Lunetta Savino, protagonista indiscussa della scena italiana, si racconta a "Belve" in un'intervista intensa e personale. Affronta con sincerità temi delicati come l'amore, la malattia della madre, un divorzio difficile e l'incontro con il grande Fellini. Scopri la vera storia dietro Cettina e le esperienze che l'hanno segnata, in una serata di rivelazioni e spunti di riflessione.

Lunetta Savino si siede sullo sgabello più scomodo della tv, quello di Belve. Questa sera, martedì 27 maggio, l'attrice risponde a tutte le domande più affilate di Francesca... 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Lunetta Savino: «Non sono destinata all?amore eterno». La vera storia dietro Cettina, la malattia della madre, il divorzio e l?incontro con Fellini

