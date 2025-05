Lunetta Savino chi è il compagno Saverio Lodato | Un colpo di fulmine sul set

Lunetta Savino e Saverio Lodato hanno scoperto un forte legame d'amore sul set del film "Felicia Impastato" nel 2015, dove l'attrice era protagonista e il compagno sceneggiatore. Questo incontro fortuito ha dato vita a una storia romantica che ha catturato l'attenzione del pubblico, rivelando un'intensa connessione professionale e personale. Scopriamo di più su questa affascinante coppia e il loro percorso insieme.

Il forte amore tra l'attrice Lunetta Savino e il compagno Saverio Lodato è nato nel 2015, dopo un colpo di fulmine avuto sul set del film Felicia Impastato, progetto per il quale Lunetta era stata scelta come attrice protagonista, mentre Saverio figurava come sceneggiatore. Dopo quel colpo di fulmine i due non si sono più lasciati. " È molto simpatico e vivace, pieno di curiosità e interessi, e questo è importante perché non sempre i miei coetanei hanno tanta vitalità. Grazie a lui, ho scoperto lati di me che non conoscevo ", ha rivelato Lunetta Saviano in un'intervista al Corriere della Sera...