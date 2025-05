Lunetta Savino a Belve | “Sono stata un’insegnante di fellatio Ho tradito beccata per colpa del cellulare”

Lunetta Savino si svela senza filtri nella prossima puntata di *Belve* con Francesca Fagnani. L'attrice ricorda il suo controverso ruolo in "Prova orale per membri esterni", dove interpretava un'insegnante di fellatio, e condivide esperienze personali, ammettendo di aver tradito spesso nei suoi rapporti affettivi. Un'intervista che promette di rivelare lati inediti della sua vita e carriera.

Lunetta Savino si racconta senza filtri nella puntata di Belve in onda martedì 27 maggio. Con Francesca Fagnani ricorda il suo ruolo in "Prova orale per membri esterni", dove interpretava un'insegnante di sesso orale e ammette di aver tradito spesso nelle sue relazioni sentimentali... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lunetta Savino a Belve: “Sono stata un’insegnante di fellatio. Ho tradito, beccata per colpa del cellulare”

