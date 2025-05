Lunetta Savino a Belve | “Da giovane ho fatto sesso a tre Enrico Brignano peggior baciatore sul set”

Lunetta Savino, ospite di Francesca Fagnani a "Belve" martedì 27 maggio su Rai 2, rivela aneddoti sulla sua carriera e vita privata. Tra confessioni sul sesso a tre e un’ironia pungente su Enrico Brignano, che definisce il "peggior baciatore", l’attrice affronta anche la mancanza di opportunità per le donne nel cinema italiano. Un'intervista che promette di rivelare il dietro le quinte di un settore in evoluzione.

Lunetta Savino ospite di Belve nella puntata di martedì 27 maggio su Rai 2 dalle ore 21:20. Con Francesca Fagnani ha parlato di carriera e vita privata. Sullo stato del cinema italiano: "Non dà molto spazio alle donne. . Le attrici purtroppo a volte hanno dovuto aspettare di essere fidanzate col regista o con il produttore per avere ruoli importanti". Poi, ha svelato perché lasciò Un medico in famiglia... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Lunetta Savino a Belve: “Da giovane ho fatto sesso a tre. Enrico Brignano peggior baciatore sul set”

