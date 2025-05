Lunetta Savino a ‘Belve’ | Ce l’ho fatta con le mie ‘gambette'

Lunetta Savino sarà l’ospite della quarta puntata della quinta stagione di "Belve", il rinomato programma di Rai2 condotto da Francesca Fagnani. Nell'intervista, in onda martedì 27 maggio alle 21.20, l'attrice condividerà la sua esperienza, affermando: “Ce l’ho fatta con le mie ‘gambette’, senza padrini o protettori”, raccontando il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Lunetta Savino ospite di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani. L'intervista all'attrice andrà in onda nella quarta puntata della quinta stagione, in onda in prima serata martedì 27 maggio, alle 21.20. Lunetta Savino: "Ce l'ho fatta senza padrini o protettori". Intervista divertente e a tutto tondo, in cui la 'regina delle fiction' attraverso le domande di Fagnani svela una personalità inedita e irresistibile. Nello studio di Belve, Lunetta Savino "solare nonostante il nome che devo allo Sputnik" ripercorre la sua lunga e brillante carriera, e si toglie anche qualche sassolino: "Il cinema italiano non dà molto spazio alle donne, la televisione molto di più"...