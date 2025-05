Lunetta Savino a Belve | Brignano? Il peggior baciatore sul set

Nella quarta puntata di 'Belve', in onda oggi su Rai2, Francesca Fagnani accoglie Lunetta Savino, che svela retroscena e aneddoti della sua carriera. Tra risate e confessori, la famosa attrice affronta temi leggeri e profondi, incluso il curioso soprannome di Brignano come "peggior baciatore sul set". Un'intervista da non perdere per gli appassionati del mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Da Brignano, "peggior baciatore sul set", al suo nome che deve allo Sputnik fino alle origini della sua carriera. Tra gli ospiti della quarta puntata di 'Belve', ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda siu Rai2 oggi 27 maggio, Lunetta Savino. Un'intervista divertente e a tutto tondo, in cui la ‘regina delle . L'articolo Lunetta Savino a Belve: “Brignano? Il peggior baciatore sul set” proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Lunetta Savino a Belve: “Brignano? Il peggior baciatore sul set”

