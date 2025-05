L’ultimo coro | Vinceremo il tricolor L’Atalanta saluta la stagione con quasi 600mila spettatori sugli spalti

Bergamo celebra una stagione straordinaria per l'Atalanta, che ha visto quasi 600mila spettatori affollare il Gewiss Stadium. Con 589.426 presenti in 26 gare casalinghe, la squadra ha raggiunto una media di 22.670 spettatori a partita, mantenendo sempre entusiasmo e passione. L'aria di festa culmina con l'ultimo coro: "Vinceremo il tricolore", a suggellare un'annata tanto emozionante quanto storica per il club nerazzurro.

Bergamo. Il numero preciso dice tutto: 589.426 spettatori. Sono quelli passati sugli spalti del Gewiss Stadium durante tutta la stagione nerazzurra, in 26 gare totali casalinghe tra tutte le competizioni. Una media di 22.670 a partita. Praticamente un perenne sold out. Mai sotto i 20mila, neppure in Coppa Italia contro il Cesena a metà dicembre per un ottavo di finale alle 18. Non che ci fossero dubbi, ma la risposta del pubblico bergamasco da quel 15 settembre, Atalanta-Fiorentina con inaugurazione della nuova Curva Sud, al 25 maggio, Atalanta-Parma, è stata una dimostrazione di puro amore. Non poteva esserci un epilogo migliore di una grande festa, per celebrare la quinta qualificazione in Champions League in sette anni, al termine di una serata iniziata con la premiazione di Retegui come miglior attaccante e capocannoniere del campionato: “Bomber Retegui per sempre nella nostra storia” è uno dei tanti messaggi lanciati dalla Nord... 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - L’ultimo coro: “Vinceremo il tricolor”. L’Atalanta saluta la stagione con quasi 600mila spettatori sugli spalti

