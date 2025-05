L’ultima presunta follia di Nicolò Zaniolo | aperta indagine

Nicolò Zaniolo è nuovamente al centro dell'attenzione, stavolta per una presunta rissa durante una partita del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. La FIGC ha avviato un'indagine sull'accaduto, mentre la Roma ha fornito dettagli sulla situazione. Dopo l'incidente, il calciatore ha rivolto le sue scuse, ma resta da vedere quali saranno le conseguenze di questo episodio controverso.

Poi le scuse. Nella giornata di oggi, 27 maggio, la FIGC ha aperto un’indagine su Nicolò Zaniolo e su una presunta rissa. Il calciatore sarebbe stato coinvolto in una rissa del campionato Primavera tra Fiorentina-Roma, andata in scena lunedì scorso. La Roma ha subito raccontato quanto successo in un comunicato. Secondo quanto ricostruito, il calciatore si sarebbe recato nello spogliatoio della squadra Primavera al termine della partita e avrebbe avuto un comportamento provocatorio nei confronti di alcuni atleti del vivaio giallorosso. Durante il confronto, sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera... 🔗 Leggi su 361magazine.com