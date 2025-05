L’Ultima Notte quando la dance diventa un invito al rispetto nelle relazioni che finiscono

La nuova creazione musicale di William Imola e Edward Maya, pubblicata il 5 maggio 2025, non è solo un invito a ballare, ma un messaggio profondo sul rispetto nelle relazioni che si concludono. Con il suo ritmo coinvolgente, il brano promuove una visione di serenità e senza rancore, già ambassador di questo sentimento in oltre trentacinque Paesi e con milioni di ascolti. Un inno alla positività nelle separazioni.

Pubblicato il 5 maggio 2025, il brano circola già in più di trentacinque Paesi e ha superato le quattrocentomila visualizzazioni.

