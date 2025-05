L’ultima arrampicata di Elena | Incidente assurdo siamo scossi

Un grave incidente ha scosso il mondo dell'arrampicata a Forlì, dove Elena, una giovane promessa del settore, ha perso tragicamente la vita. I membri della sua palestra e della comunità alpinistica esprimono il loro dolore, riflettendo sull’assurdità della situazione. La notizia ha suscitato una forte ondata di emozioni, evidenziando l'importanza della sicurezza e della precauzione in questo sport avvincente.

Forlì, 27 maggio 2025 – “Era una ragazza che condivideva la nostra stessa passione. Frequentava la palestra da poco più di un anno e aveva partecipato anche a uno dei nostri corsi. Siamo profondamente scossi e addolorati e ancora di più ci sconvolge l’assurda dinamica dell’incidente”. Le parole di Marco Tomidei, presidente del centro di arrampicata Vertical di via Pandolfa, esprimono grande tristezza per la tragica scomparsa di Elena Donca, 32 anni, originaria della Moldavia da tempo residente a Faenza, ma comunque legata a Forlì, dove tuttora vivono diversi parenti, tra cui la sorella. Sabato, dopo aver trascorso la giornata scalando la vetta del Monte Titano a San Marino insieme al marito e a due amici, la donna ha perso la vita scivolando sul sentiero durante il rientro al parcheggio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’ultima arrampicata di Elena: “Incidente assurdo, siamo scossi”

