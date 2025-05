Luk3 al Centro commerciale Le Brentelle

Il 4 giugno alle ore 16, il Centro Commerciale Le Brentelle ospiterà LUK3 per un imperdibile firmacopie in occasione del lancio del suo nuovo EP "Diciotto". Con una voce affascinante, talento ineguagliabile e carisma coinvolgente, LUK3 ha saputo conquistare migliaia di fan dall'esordio televisivo al successo in radio. Non perdere l'opportunità di incontrarlo e scoprire il suo nuovo lavoro musicale!

Voce, talento e carisma stanno per arrivare al Centro! Il 4 giugno alle ore 16, LUK3 sarà protagonista di un imperdibile firmacopie in occasione dell'uscita del suo nuovo EP "Diciotto". Dall'esordio televisivo al successo in radio, ha conquistato migliaia di fan con il suo stile unico.

