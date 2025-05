L’udienza del Papa con i dirigenti ed i calciatori della squadra campione d’Italia

Si è svolta un'udienza speciale del Papa con i dirigenti e i calciatori del Napoli, freschi vincitori del quarto scudetto. Con ironia e calorosa accoglienza, il Pontefice ha dato il benvenuto ai campioni, sottolineando l'importanza del fair play e della comunità. Un momento di celebrazione e riflessione per la squadra partenopea, che ha ricevuto benedizioni e incoraggiamenti per il futuro.

Forse non volevano applaudire perché dicono che sono romanista, ma i giornalisti non sempre dicono la verità". Si è aperta con questa battuta, pronunciata a braccio, l'udienza del papa ai dirigenti e ai calciatori del Napoli, che ha appena vinto il suo quarto scudetto. "Benvenuti! E congratulazioni per la vittoria del campionato! Una grande festa per la città di Napoli!", il saluto di Leone XIV, che ha spiegato come "vincere il campionato è un traguardo che si raggiunge al termine di un lungo percorso, dove ciò che conta di più non è l'exploit di una volta.

