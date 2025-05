L' Udc alias Dino Latini sulle elezioni di Osimo | Veti arroganza e vendette personali Ecco il risultato

L'UDC, guidata da Dino Latini, commenta i risultati delle recenti elezioni amministrative a Osimo, evidenziando veti, arroganza e vendette personali che hanno influenzato l'esito. Latini, assente in questa tornata elettorale insieme alle sue Liste Civiche, analizza le dinamiche che hanno caratterizzato la competizione e le implicazioni per il futuro politico della città .

OSIMO – Puntuale come un orologio svizzero ma in funzione a Osimo, arriva il commento ai risultati delle elezioni amministrative dell’Udc che, tradotto, significano Dino Latini, il grande assente di questa tornata elettorale assieme alle sue Liste Civiche storiche. Attraverso il partito di... 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - L'Udc, alias Dino Latini, sulle elezioni di Osimo: «Veti, arroganza e vendette personali. Ecco il risultato»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Dino latini conferma il legame con il centrodestra in vista delle regionali autunnali - Dino Latini conferma la sua posizione nel centrodestra per le elezioni regionali 2025, sottolineando il ruolo centrale dell’Udc e di Antonio Saccone nelle scelte delle liste civiche e respingendo ipot ... 🔗Secondo gaeta.it

Latini, 'sto nel centrodestra, aspetto Ppe in Italia dal 1993' - "La mia collocazione con il centrodestra non è in discussione". La risposta del presidente del Consiglio regionale Dino Latini, a margine della seduta dell'Assemblea, a una domanda dei cronisti sulle ... 🔗Si legge su ansa.it

Dino Latini (Udc) confermato presidente del consiglio regionale Marche: voto favorevole anche dal Pd - Dino Latini confermato presidente del Consiglio regionale ... così come previsto dallo Statuto allo scadere dei trenta mesi dall’inizio del mandato. Latini (Udc) era stato eletto per la prima volta il ... 🔗Da corriereadriatico.it