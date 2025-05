Lucca vince il bando Bici in Comune Più servizi negli itinerari di Bike Hub

Il Comune di Lucca ha vinto il bando nazionale "Bici in Comune", grazie all'impegno degli uffici sport, turismo e mobilità. Questo successo, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, rappresenta un'opportunità per migliorare i servizi negli itinerari del bike hub, promuovendo la mobilità sostenibile e valorizzando il territorio. Una vittoria che apre nuove prospettive per ciclisti e turisti nella storica città toscana.

Il Comune di Lucca, grazie al lavoro degli uffici sport, turismo e mobilità, è risultato vincitore del bando nazionale “Bici in Comune”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. e Anci. Un importante riconoscimento che premia l’impegno costante dell’amministrazione nella promozione della mobilità sostenibile e ciclabile, da sempre al centro dell’azione strategica del Comune, che riceverà 113.000 euro per sviluppare ulteriormente l’indirizzo delle proprie politiche. Grazie al finanziamento ottenuto, Lucca porterà avanti un ambizioso progetto che coinvolge la Piana di Lucca, in partenariato con i Comuni di Altopascio, Montecarlo, Porcari e Villa Basilica – potenziando il format Strade di Lucca Bike Hub e arricchendo il Grand Tour Strade di Lucca, un itinerario cicloturistico di 169 km tra paesaggi naturali, borghi storici e patrimoni culturali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca vince il bando “Bici in Comune“. Più servizi negli itinerari di “Bike Hub“

