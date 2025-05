Lucca | scontro auto-moto centauro in gravissime condizioni

Questa mattina, 27 maggio 2025, un grave incidente stradale si è verificato a Nozzano Castello, frazione di Lucca, coinvolgendo un'auto e un motociclo. Il centauro è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale. I soccorsi sono stati attivati intorno alle 8 in via della Bordogna, dove si sono immediatamente mobilitati i mezzi di emergenza per gestire la situazione.

L'articolo Lucca: scontro auto-moto, centauro in gravissime condizioni proviene da Firenze Post... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Lucca: scontro auto-moto, centauro in gravissime condizioni

