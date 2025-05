Lucca Juve una rivale di Serie A prova a prendere vantaggio sui bianconeri! Contatto per l’attaccante dell’Udinese | la posizione juventina

Nel mercato calcistico attuale, Lorenzo Lucca dell'Udinese attira l'attenzione di diverse squadre di Serie A. Tra queste, una rivale della Juventus ha avviato contatti per accaparrarsi l'attaccante. Mentre i bianconeri valutano la situazione, Lucca potrebbe presto intraprendere una nuova avventura lontano da Udine. Scopriamo i dettagli di questa intrigante trattativa.

Lucca Juve, una rivale di Serie A prova ad avvantaggiarsi sui bianconeri: presi dei contatti con l'attaccante!. Il futuro di Lorenzo Lucca sembra destinato a essere lontano dall' Udinese. Sull'attaccante italiano, oltre al calciomercato Juve, c'è un altro club di Serie A: parliamo del Milan. Questa è la convinzione di calciomercato.com, che parla di un contatto tra la società e il procuratore del centravanti, Giuseppe Riso. Quest'ultimo ha già avanzato la richiesta che ne fa l'Udinese: la cifra ammonta sui 25 milioni di euro. I rossoneri tentennano, anche perché prima vorrebbero sciogliere il nodo legato al nuovo allenatore...

