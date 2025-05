Lucca Juve una rivale di Serie A fa sul serio! Contatto per l’attaccante dell’Udinese | cosa filtra in vista dell’estate

Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, potrebbe presto lasciare il club friulano, con diverse squadre di Serie A pronte a contenderselo. Tra queste, la Juventus si mostra particolarmente interessata, mentre altre rivali monitorano la situazione. Scopriamo i dettagli delle trattative e le prospettive per il futuro del giovane bomber italiano.

Lucca Juve, una rivale di Serie A fa sul serio per il bomber dell’Udinese: tutti i dettagli sul futuro dell’attaccante. Il futuro di Lorenzo Lucca dovrebbe essere lontano dall’ Udinese. Sull’attaccante italiano, oltre al calciomercato Juve, potrebbero esserci altri club di Serie A come, per esempio, il Milan. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, ci sarebbe stato un contatto con l’agente del bomber italiano e i rossoneri. PAROLE – «Il Milan ha chiesto informazioni sull’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca questo pomeriggio durante l’incontro con l’agente Beppe Riso». .com... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lucca Juve, una rivale di Serie A fa sul serio! Contatto per l’attaccante dell’Udinese: cosa filtra in vista dell’estate

