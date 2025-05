lucca barrueca musica e sapori nel convictus

L’Associazione Musicalia Aps dà il via al secondo evento del progetto “Lucca Barrueca”, intitolato “Sonate Lucchesi”. L'appuntamento si svolgerà presso il suggestivo Convictus, un antico convento recentemente restaurato, che farà da cornice a un'esperienza che unisce musica e sapori, a cura di Fabrizio Datte. Un’occasione imperdibile per immergersi nell'arte e nella cultura lucchese.

L'Associazione Musicalia Aps presenta il secondo appuntamento del progetto "Lucca Barrueca" dal titolo "Sonate Lucchesi", che si terrà nei suggestivi spazi del Convictus, antico convento dei santi Benedetto e Scolastica, recentemente restaurato. Questo ciclo di appuntamenti, ideato da Fabrizio Datteri, offre un modo originale per conoscere Lucca, entrando nella vita quotidiana e nelle peculiarità storiche e culturali dell'epoca barocca, attraverso la musica e gli interventi di studiosi, professionisti, artisti, ognuno dei quali parlerà di un argomento correlato al tema della serata. L'incontro di venerdì, come enuncia il titolo, sarà dedicato interamente a Lucca: all'esecuzione in prima assoluta moderna di estratti dalle "Sonate lucchesi" di Filippo Manfredi e di altri compositori lucchesi dell'epoca barocca, si alterneranno gli interventi del dott...