Luca Ravenna con il nuovo spettacolo Flamingo a Trieste e Udine

Luca Ravenna, il stand-up comedian che ha conquistato il pubblico con "Red Sox", torna in scena con il suo nuovo spettacolo "Flamingo". In programma a Trieste e Udine, Ravenna porterà la sua comicità travolgente nei teatri di tutta Italia a partire da gennaio 2026, promettendo risate e un'esperienza unica per tutti gli spettatori. Non perdere l'occasione di vivere il suo straordinario talento!

Luca Ravenna annuncia “ Flamingo ”: il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record, protagonista da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia. Dopo il grandissimo successo di “Red Sox” – oltre 75mila gli spettatori che tra il 2023 e il 2024 hanno gremito i teatri per più di 50 sold-out tra Italia, Europa e New York – Luca torna in scena con uno show inedito, mettendo in campo il suo sguardo ironico e dissacrante sull’attualità e una componente di storytelling personale, in linea con la cifra stilistica che l’ha reso uno dei volti più seguiti della stand-up contemporanea. In Friuli Venezia Giulia saranno due le repliche nei maggiori teatri regionali il 26 gennaio 2026 al Teatro Rossetti di Trieste e il 31 gennaio al Teatro Nuovo Giovanni da Udine... 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Luca Ravenna con il nuovo spettacolo Flamingo a Trieste e Udine

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Luca Ravenna torna a Mestre con il suo nuovo spettacolo di stand up comedy; Luca Ravenna annuncia il nuovo spettacolo Flamingo: a Mantova sarà il 14 febbraio 2026; Luca Ravenna: il nuovo spettacolo “Flamingo” nei teatri italiani; Luca Ravenna torna a teatro nel 2026 con un nuovo spettacolo, Flamingo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Luca Ravenna torna a teatro nel 2026 con un nuovo spettacolo, “Flamingo” - Luca Ravenna è uno dei più apprezzati comici (anzi, stand up comedian) italiani e a gennaio 2026 tornerà sul palco con il suo nuovo spettacolo intitolato "Flamingo". Prodotto da Live Nation, il tour l ... 🔗Scrive sorrisi.com

Luca Ravenna presenta ‘Flamingo’: il nuovo spettacolo comico in tour nei teatri italiani dal gennaio 2026 - Luca Ravenna torna in scena con 'Flamingo', un nuovo spettacolo che esplora temi di attualità e nostalgia. La tournée partirà il 18 gennaio 2026 da Alessandria, toccando diverse città italiane. 🔗Secondo ecodelcinema.com

Luca Ravenna annuncia Flamingo il suo nuovo spettacolo comico - Milano, 23 mag. (askanews) - Luca Ravenna annuncia Flamingo: il nuovo spettacolo comico dello stand-up comedian dei record, da gennaio 2026 nei teatri di tutta Italia prodotto da Live Nation. Dopo il ... 🔗msn.com scrive

LUCA RAVENNA - RED SOX | SPETTACOLO COMPLETO