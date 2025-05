Luca Blasi | io manganellato sabato mega manifestazione contro Meloni

Sabato 26 maggio, a Roma, si è svolta una grande manifestazione contro il governo Meloni, con proteste pacifiche sotto Montecitorio. Luca Blasi, tra i partecipanti, ha espresso il desiderio di esercitare un diritto democratico, sottolineando che eventi simili sono comuni in tutto il mondo, anche in contesti di forte conflitto sociale. Le tensioni, però, hanno portato a episodi di violenza.

Roma, 27 mag. (askanews) - "Noi avevamo già detto chiaramente e pubblicamente quello che sarebbe successo ieri (26 maggio, ndr). Noi volevamo venire a manifestare pacificamente sotto Montecitorio perché questo succede in tutti i paesi democratici, anche quelli in cui lo scontro sociale è più forte che in Italia, in Francia o anche ad Atene, è possibile arrivare sotto al Parlamento mentre si prendono decisioni per i cittadini, perché è giusto che sia così nelle democrazie. Ci è stato vietato, avevamo detto che ci sarebbe stato un corteo auto-protetto, con delle figure di riferimento che in maniera pacifica e in dialogo con la questura gestivano la piazza...

