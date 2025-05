Luca Abete bloccato nel parcheggio dell’autostazione di Avellino | Sono prigioniero della tecnologia

Luca Abete, noto inviato di Striscia la Notizia, si è trovato coinvolto in una surreale avventura nell'autostazione di Avellino, bloccato nel parcheggio sotterraneo automatizzato e senza personale. Tra toni ironici, la sua esperienza mette in luce le insidie della tecnologia e la vulnerabilità degli utenti, creando un'importante riflessione sui limiti dell'automazione. Scopri come è andata a finire questa disavventura!

Avellino – Una disavventura dai toni ironici ma con un messaggio serio, quella vissuta dall'inviato di Striscia la Notizia, Luca Abete, rimasto intrappolato con la propria auto nel parcheggio sotterraneo dell'autostazione di Avellino, completamente automatizzato e privo di personale.

