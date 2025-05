Lotta alle mafie il progetto che coinvolge gli studenti della Tuscia

Il progetto “Sentieri di Legalità”, rivolto a duemila studenti delle scuole della Tuscia e del Lazio, mira a promuovere la cittadinanza attiva e la lotta alle mafie. attraverso attività educative e coinvolgenti, gli studenti avranno l'opportunità di esplorare i temi della legalità e dell'impegno sociale, con il supporto di insegnanti e esperti, contribuendo così a costruire una società più consapevole e responsabile.

Si chiama “Sentieri di Legalità: percorso di cittadinanza attiva rivolto agli studenti della Regione Lazio”, il progetto che coinvolgerà duemila studenti delle scuole della Tuscia e delle varie province del Lazio e, per alcune azioni, anche un piccolo gruppo di studenti universitari... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Lotta alle mafie, il progetto che coinvolge gli studenti della Tuscia

