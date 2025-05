Lotta ai furbetti della tassa di soggiorno | il Comune si registrerà su Airbnb

Il Comune di Brindisi ha deciso di registrarsi su Airbnb per combattere l'evasione della tassa di soggiorno, approvando all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Quarta. Questa iniziativa mira a garantire una maggiore trasparenza e a tutelare le entrate comunali, nel contesto di una crescente attenzione verso l'equità fiscale nel settore turistico.

BRINDISI – Il Comune di Brindisi si registrerà sul portale Airbnb, per arginare il fenomeno dell'evasione della tassa di soggiorno. È passato all'unanimità un ordine del giorno presentato dal consigliere Roberto Quarta, nel corso della seduta odierna (martedì 27 maggio) del consiglio comunale... 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Lotta ai furbetti della tassa di soggiorno: il Comune si registrerà su Airbnb

Se ne parla anche su altri siti

Bari, lotta all’evasione e tassa di soggiorno: casse comunali più ricche - Pagamento fatture: media di 7,15 giorni BARI - Maggiori entrate dalla lotta all’evasione ... Caccia ai furbetti e imposta di soggiorno Il 2024 si è chiuso per le casse comunali con una ... 🔗Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Quanto rendono gli AirBnb a Firenze? La tassa di soggiorno di 10mila affitti brevi vale 14 milioni di euro - Il mese più redditizio è stato aprile 2023 con una tassa di soggiorno totalizzata e versata ... intenzione è lavorare ancora di più sulla lotta all’evasione sul fronte degli affitti brevi ... 🔗Secondo lanazione.it

Dalla tassa di soggiorno incassi per 1 miliardo, ma dove vanno a finire? - Nel 2025 la tassa di soggiorno in Italia continua a far discutere, tra ritocchi alle tariffe in molte città e introiti in forte crescita. Questa imposta locale, pagata dai turisti per ogni notte ... 🔗quifinanza.it scrive

TG Rassegna stampa - 15/12/2022