L' ospedale San Raffaele fa miracoli | a Milano il primo caso al mondo di cammino di un paziente con lesione al cono midollare

L'ospedale San Raffaele di Milano segna un traguardo storico con il primo caso al mondo di un paziente con lesione al cono midollare che riesce a camminare. Dopo quattro anni di immobilitĂ a causa di un trauma alla colonna vertebrale, un innovativo intervento ha restituito la mobilitĂ a un 33enne, dimostrando l'efficacia di nuove metodologie nel trattamento delle lesioni spinali.

Il paziente ha 33 anni e ha una lesione midollare traumatica a livello T11-T12 estesa al cono midollare risalente a quattro anni fa. In sintesi: non può camminare. Il danno al sistema nervoso centrale e periferico è troppo esteso e il deficit motorio è importante. Eppure, dopo un lavoro di... 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - L'ospedale San Raffaele fa miracoli: a Milano il primo caso al mondo di cammino di un paziente con lesione al cono midollare

