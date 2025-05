L’oro di Salis | sindaca subito | È stata più dura delle Olimpiadi

Silvia Salis, ex lanciatrice di martello e vice presidente del CONI, ha affrontato una nuova sfida: la sindacatura di Sturla. Ben più impegnativa delle Olimpiadi, questa avventura dimostra il suo spirito vincente. Con dieci titoli italiani e due partecipazioni olimpiche alle spalle, il suo sorriso è un simbolo di determinazione e passione. Stavolta, la medaglia d’oro la porta a casa da un campo ben diverso.

Dieci titoli italiani e due Olimpiadi con la tuta azzurra sbiadiscono di fronte al sorriso che Silvia Salis sfodera. Ex lanciatrice di martello. Vicepresidente del Coni a soli 35 anni. Una nata per vincere, verrebbe da dire. E questa volta la ragazza di Sturla la medaglia d'oro se la porta a casa davvero. Sindaco di una città di oltre mezzo milione di abitanti, conquistata al primo turno con una campagna elettorale di quelle vecchio stampo – quartieri battuti palmo a palmo, centinaia di migliaia di strette di mano – e rosicchiata giorno dopo giorno al centrodestra di Pietro Piciocchi, ex braccio destro dell'attuale presidente di Regione Marco Bucci e sindaco facente funzione...