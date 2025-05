L’Ordine dei Medici di Benevento | Fermate la guerra ogni bomba è una ferita al futuro dell’umanità

L'Ordine dei Medici di Benevento esprime il suo profondo dolore dopo l'uccisione di nove figli di una collega a Gaza, sottolineando l'impatto devastante della guerra sul futuro dell'umanità. Nel comunicato stampa, i medici sanniti lanciano un appello per la pace, evidenziando come ogni bomba rappresenti una ferita profonda e duratura per la società.

Comunicato Stampa Dopo l’uccisione dei 9 figli di una collega a Gaza, la nota ufficiale dei medici sanniti: parole di dolore e di impegno per la pace “Con profonda commozione e sgomento apprendiamo la notizia dell’ennesima tragedia umana: l’uccisione di . Continua L'articolo L’Ordine dei Medici di Benevento: “Fermate la guerra, ogni bomba è una ferita al futuro dell’umanità” proviene da Fremondoweb... 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - L’Ordine dei Medici di Benevento: “Fermate la guerra, ogni bomba è una ferita al futuro dell’umanità”

Le notizie più recenti da fonti esterne

L’Ordine dei Medici di Benevento chiede il ‘cessate il fuoco’ a Gaza - “Con profonda commozione e sgomento apprendiamo la notizia dell’ennesima tragedia umana: l’uccisione di 9 figli di una collega medico a Gaza. Un conflitto che da mesi sta martoriando una popolazione s ... 🔗Come scrive ntr24.tv

Ordine dei Medici, a Benevento il convegno “DOLORE: Vecchio problema, nuovo approccio” - Si è tenuto con grande partecipazione e apprezzamento, presso la sede dell’Ordine dei Medici di Benevento, il convegno “Dolore: Vecchio problema, nuovo approccio”, evento formativo rivolto ai Medici d ... 🔗Scrive ntr24.tv

Medici e sindacati uniti: nasce un fronte comune per la tutela della professione medica - Un incontro promosso dall’Ordine dei Medici di Benevento riunisce medici e sindacati in un fronte comune per difendere la professione e i diritti dei cittadini ... 🔗fremondoweb.com scrive

L'allarme dei medici di base, Bruno Zuccarelli: Rischiamo anche a Napoli i camion di bare, il ...