L’Orchestra Malerbi e le rock band della scuola di musica al ’Tondo’

A causa delle incertezze meteo, i saggi della scuola di musica Malerbi, inizialmente previsti in piazza Baracca, si svolgeranno oggi, alle 20.30, presso il centro sociale Il Tondo. Gli studenti dell'orchestra Malerbi e delle rock band promettono una serata di musica coinvolgente e talentuosa, dando vita a un evento imperdibile per la comunità. Venite a sostenere i giovani artisti!

A causa delle incerte condizioni meteo previste oggi, gli appuntamenti del cartellone dei saggi della scuola di musica Malerbi inizialmente programmati in piazza Baracca saranno spostati al centro sociale Il Tondo. Alle 20.30, nella sala polivalente del centro sociale in via Lumagni 30, si terranno quindi i concerti dell’orchestra Malerbi e delle rock band della scuola, che si svolgono in collaborazione con il coro della scuola primaria Codazzi-Gardenghi, formato da una centinaio di bambini. Nel corso della serata le quattro rock band della Malerbi - ovvero la Marcellino Band, la Seventynine Band, la formazione di Stefano Ricci e la band che porta il nome della scuola di musica - suoneranno cover pop-rock di artisti di fama internazionale come Queen, Eurythmics, Blues Brothers, Nirvana, Depeche Mode, Aretha Franklin, Amy Winehouse, David Bowie, Pink Floyd e altri ancora... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Orchestra Malerbi e le rock band della scuola di musica al ’Tondo’

