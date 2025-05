L’opposizione espone lenzuoli bianchi per Gaza in Regione Lombardia | Siamo di fronte a una strage

A Milano, il Consiglio regionale della Lombardia si è trasformato in un palcoscenico di protesta contro la strage di civili a Gaza. I lenzuoli bianchi, simbolo di dolore e denuncia, sono stati esposti dalle opposizioni di centrosinistra per richiamare l'attenzione sulla situazione drammatica della Striscia. L'iniziativa, promossa dai consiglieri del Partito Democratico, sottolinea l'urgenza di un intervento umanitario.

Milano – Anche nell’aula del Consiglio regionale della Lombardia è arrivata la protesta dei lenzuoli bianchi, nati come simbolo di denuncia contro le morti civili nella Striscia di Gaza. A promuovere l’iniziativa sono state le opposizioni di centrosinistra, con i consiglieri del Partito democratico e di Alleanza Verdi e Sinistra che, durante una seduta consiliare, hanno esposto dei lenzuoli candidi simili a sudari. Un gesto silenzioso ma fortemente evocativo, per “chiedere di interrompere la strage a Gaza”, come dichiarato dal capogruppo del Partito democratico, Pierfrancesco Majorino. “ Siamo di fronte a una strage – ha detto Majorino –... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’opposizione espone lenzuoli bianchi per Gaza in Regione Lombardia: “Siamo di fronte a una strage”

Altre fonti ne stanno dando notizia

Stop ai bombardamenti a Gaza: il Comune espone lenzuoli bianchi per commemorare vittime; “Il giornalino del Comune”, l’opposizione: “La propaganda si traveste da istituzione”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

L’opposizione espone lenzuoli bianchi per Gaza in Regione Lombardia: “Siamo di fronte a una strage” - I lenzuoli bianchi, simbolo di protesta contro la strage di civili nella Striscia, erano stati esposti anche al Comune di Milano e alla Statale. Un appello trasversale per chiedere il cessate il fuoco ... 🔗Segnala ilgiorno.it

Vittime a Gaza, lenzuoli bianchi esposti come sudari nelle città italiane - Lenzuoli bianchi sono stati appesi alle finestre o stesi per terra, a simboleggiare i sudari nei quali vengono avvolte le vittime nella Striscia. A Roma la protesta ha avuto luogo nella centrale piazz ... 🔗informazione.it scrive

Lenzuoli bianchi esposti a roma per ricordare le vittime nella striscia di gaza - A Roma, in piazza Vittorio, una manifestazione con lenzuoli bianchi e bandiere della Palestina esprime solidarietà alle vittime della Striscia di Gaza attraverso un gesto simbolico e coinvolgente. 🔗Segnala gaeta.it