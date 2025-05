Longevità attiva e innovazione motoria | l’Università San Raffaele Roma e FIF insieme a RiminiWellness 2025

Il 31 maggio, dalle 10.30, il RiminiWellness ospiterà il convegno "I processi di invecchiamento e l’esercizio fisico", organizzato dall'Università San Raffaele Roma e FIF. L'evento esplorerà la longevità attiva e l'innovazione motoria, presentando il nuovo Corso di Alta Formazione in "Tecnico del Movimento Terapeutico", volto a fornire strategie efficaci per promuovere il benessere nella popolazione anziana.

