Longevità attiva e innovazione motoria | l' Università San Raffaele Roma e FIF insieme a RiminiWellness 2025

Il convegno "Longevità attiva e innovazione motoria", organizzato dall'Università San Raffaele Roma in collaborazione con la Federazione Italiana Fitness (FIF), si terrà durante RiminiWellness 2025. In programma per sabato 31 maggio, dalle 10.30 alle 12.30, l'evento esplorerà il significato dell'invecchiamento attivo e il ruolo cruciale dell'esercizio fisico nella prevenzione e gestione dei processi neurodegenerativi.