lollobrigida i regolamenti europei sulla deforestazione vanno rivisti

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Noi crediamo che si debba rivedere il regolamento e non rinviare, fare una cosa che sia realizzabile, che sia a garanzia dell'ambiente e della nostra economia europea". Così il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, a margine del Consiglio Agricoltura e Pesca. L'Italia ha firmato insieme ad altri 10 Paesi europei un appello per la maggiore semplificazione degli obblighi imposti dalla legge europea. I firmatari dell'appello chiedono di introdurre una categoria di Paesi con rischio insignificante. Gli operatori importano da questi mercati non dovrebbero essere obbligati a registrare la provenienza o il suolo utilizzato per produrre i beni, propongono