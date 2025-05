Locazioni turistiche Al via le nuove regole

Dal 31 maggio 2023 entra in vigore a Firenze il nuovo regolamento per le locazioni turistiche, frutto dell'impegno della sindaca Sara Funaro e dell'assessore al turismo Jacopo Vicini. Questo aggiornamento normativo promette di disciplinare gli affitti brevi, ma suscita già dibattito: Matteo Chelli di Fdi sottolinea che la normativa sarebbe dovuta partire il 16 maggio. Scopriamo le principali novità e implicazioni del provvedimento.

Ci siamo. Il 31 maggio il nuovo regolamento per gli affitti brevi del Comune di Firenze – frutto in particolare del lavoro della sindaca Sara Funaro e dell’assessore al turismo Jacopo Vicini – diventa realtà (ma Matteo Chelli di Fdi fa notare che "sarebbe già in vigore dal 16 maggio come previsto dall’articolo 12, comma 6, anche se l’amministrazione ne ha implicitamente riconosciuto l’illegittimità "). Palazzo Vecchio ha anche creato una pagina online ad hoc, con domande e risposte in modo tale da chiarire ogni dubbio. Tra le caratteristiche del regolamento c’è il minimo di 28 metri quadrati ad appartamento e la creazione di una task force per i controlli... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Locazioni turistiche. Al via le nuove regole

