Locali comunali dati in concessione | Da anni non si fanno bandi pubblici

A Brindisi, i consiglieri comunali pongono sotto esame la gestione dei locali commerciali dati in concessione, evidenziando un'assenza di bandi pubblici da oltre un decennio. L'inchiesta parte da piazza Mercato e si allarga alla città, sollevando interrogativi sulle ragioni di questa situazione e sul destino di alcuni locali, lasciati privi di un adeguato processo di assegnazione.

BRINDISI – Il focus inizierà da piazza Mercato, per poi estendersi al resto della città. I consiglieri comunali si interrogano sulla situazione dei locali commerciali dati in concessione. Come mai non vengono fatti avvisi pubblici, da più di 10 anni? Come mai alcuni locali sono stati interessati...

