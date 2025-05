Lo Zeffirelli napoletano | a Ischia la vicina del Maestro racconta il suo legame con Napoli e i De Laurentiis

In un'atmosfera celebrativa per il quarto scudetto del Napoli, Ischia si prepara ad accogliere un evento unico dedicato a Franco Zeffirelli. La vicina del maestro svelerà storie preziose sul suo legame con Napoli e i De Laurentiis, offrendo uno sguardo intimo e personale su un'icona del cinema. Stasera, martedì 27 maggio, alle ore 19, l’isola magica diventerà il palcoscenico di questo affascinante racconto.

Mentre l'eco dei festeggiamenti per il quarto scudetto del Napoli risuona in tutta la Campania, un evento a Ischia promette di aggiungere un'altra affascinante sfumatura all'eclettico universo di Franco Zeffirelli. Stasera, martedì 27 maggio, alle ore 19, sull'isola magica approda il best seller di Gaia Zucchi, " La vicina di Zeffirelli ", edito da De Nigris Editori. Sarà un'occasione unica per scoprire il lato più intimo e sconosciuto del grande regista. in foto Gaia Zucchi Zeffirelli, noto per il suo amore viscerale per la Fiorentina e le sue accese "rivalità " calcistiche, aveva anche un rapporto di profonda stima e amicizia con la famiglia De Laurentiis...