Lo stop di Donald Trump ai nuovi visti per studenti stranieri Verso i controlli dei profili social per chi vuole studiare negli Usa

La recente decisione dell'amministrazione Trump di sospendere l'emissione di nuovi visti per studenti stranieri segna un cambio significativo nella politica migratoria americana. Con l'ordine di fermare le interviste per i richiedenti visti, è previsto un incremento dei controlli sui profili social degli aspiranti studenti. Questa misura, riportata da Politico, evidenzia le nuove misure di sicurezza e le preoccupazioni riguardo alla presenza internazionale negli Stati Uniti.

Dalla Casa Bianca sarebbe partito l'ordine per ambasciate e consolati di fermare le interviste per gli studenti che chiedono un visto per frequentare corsi negli Stati Uniti. Secondo quanto riporta Politico, che cita il provvedimento firmato dal segretario di Stato Marco Rubio, si tratta del primo passo verso una nuova stretta. L'amministrazione di Donald Trump avrebbe intenzione anche di fare una valutazione dei social degli aspiranti candidati. Che cosa prevede l'ordine di stop ai nuovi visti per studenti negli Usa. Nella comunicazione riservata firmata da Rubio e diffusa da Politico, si legge: «Con effetto immediato, in vista dell'ampliamento dei controlli e delle verifiche obbligatorie sui social media, le sezioni consolari non dovranno più prendere appuntamenti per i visti per studenti (F, M e J) fino a quando non saranno emanate ulteriori linee guida che prevediamo per i prossimi giorni»...

