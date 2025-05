Lo sparring partner misterioso di Sinner svela la sua identità | “Ci sentivamo due clandestini in Costa Azzurra”

In un'intervista esclusiva, Roberto Marcora svela di essere stato il misterioso sparring partner di Jannik Sinner durante la sua pausa, condividendo l'esperienza unica di allenarsi insieme in Costa Azzurra. L'ex tennista italiano racconta come si sentivano "due clandestini", mettendo in luce il supporto e la dedizione necessari per raggiungere l'apice nel tennis. Scopri di più su questa affascinante collaborazione!

