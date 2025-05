Lo spacciatore con il libro contabile e 2 chili di droga in casa a Monza | 3 arresti

Un'operazione della polizia di Monza ha portato all'arresto di tre persone, tra cui un 38enne italiano, sorpreso con mezzo chilo di hashish diretto a Milano. Durante la perquisizione dell'abitazione del sospetto, sono stati rinvenuti anche 2 chili di droga e un libro contabile che documentava l'attività di spaccio. Scopriamo i dettagli di questa importante operazione contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Quando √® uscito di casa con mezzo chilo di hashish al seguito non immaginava di avere dietro di s√© la polizia. Era¬†diretto a Milano, per effettuare una consegna.¬†Un uomo di 38 anni, italiano, √® stato arrestato dai poliziotti della Squadra mobile della questura di Monza insieme a una coppia -... 🔗 Leggi su Monzatoday.it ¬© Monzatoday.it - Lo spacciatore con il "libro contabile" e 2 chili di droga in casa a Monza: 3 arresti

