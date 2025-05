Lo hanno ucciso Trovato morto in casa l’agghiacciante scoperta della compagna | chi era Giuseppe Marra

Una tragedia inquietante ha scosso Bologna con la scoperta del corpo senza vita di Giuseppe Marra, 59 anni, trovato nell'appartamento dove viveva. La macabra rivelazione, avvenuta in via Zanolini, ha dato avvio a un'indagine per chiarire le circostanze della sua morte, che si presentano già misteriose e allarmanti. La comunità è scossa, mentre le autorità cercano di fare luce su questo terribile evento.

Una nuova inquietante tragedia scuote Bologna e apre le porte a un’indagine dai contorni ancora poco chiari. In un appartamento situato in via Zanolini, in una tranquilla zona residenziale della prima periferia cittadina, un uomo di 59 anni è stato trovato morto in circostanze che lasciano presagire un atto violento. Il ritrovamento del corpo, avvenuto nella mattina di oggi, ha scosso l’intero quartiere e mobilitato le forze dell’ordine in un’indagine delicata e complessa. A lanciare l’allarme è stata la compagna dell’uomo, una donna di 57 anni in evidente stato di choc, che si è presentata fuori casa con gli abiti sporchi di sangue, chiedendo aiuto ai vicini... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

