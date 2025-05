Liverpool paura durante la parata per il titolo | una macchina travolge la folla; la leggenda Kenny Dalglish | Scosso dalla vicenda | non camminiamo mai da soli

Durante la parata per festeggiare la vittoria del titolo da parte del Liverpool, un tragico incidente ha scosso i festeggiamenti: un'auto ha travolto la folla in Water. La leggenda Kenny Dalglish, colpito dalla vicenda, ha richiamato alla resilienza con le sue celebri parole: "Non camminiamo mai da soli". L'evento, inizialmente gioioso, si è trasformato in un momento di grande paura e preoccupazione.

Liverpool, le parole della leggenda Kenny Dalglish, dopo il tragico incidente durante la parata per i festeggiamenti del titolo La parata del Liverpool per festeggiare la vittoria della Premier League è stata sconvolta da un tragico incidente sul finale, quando un'auto ha investito la folla in Water Street, nel centro città. Ventisette persone sono rimaste

