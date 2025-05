Liverpool auto sulla folla durante la festa per il campionato Decine di feriti

Una tragedia ha colpito Liverpool durante le celebrazioni per il campionato di calcio, quando un'auto ha investito una folla di tifosi entusiasti. L'incidente ha lasciato decine di feriti, gettando un'ombra su un momento di festa. Barbara Masulli riporta i dettagli di questo evento drammatico che ha scosso la città.

Tragedia a Liverpool. Un'auto travolge decine di persone in festa per la squadra locale. Servizio di Barbara Masulli Liverpool, auto sulla folla durante la festa per il campionato. Decine di feriti

