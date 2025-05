Liverpool auto sulla folla durante festa per vittoria scudetto | 50 feriti due sono gravi

Un tragico incidente ha segnato la celebrazione della vittoria del Liverpool in Premier League, quando un’auto ha investito la folla. Circa 50 persone sono rimaste ferite, di cui 27 sono state ricoverate in ospedale, inclusi un bambino in condizioni gravi e altri quattro piccoli. La festa si è trasformata in un momento di paura e preoccupazione per la comunità.

(Adnkronos) – Almeno 27 persone, tra cui un bambino in gravi condizioni, sono state trasportate in ospedale tra le circa 50 che sono rimaste ferite dopo che un'auto è piombata sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier League del Liverpool. Tra questi ci sono anche quattro bambini. A renderlo noto sono state ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

