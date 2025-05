Liverpool auto sulla folla durante festa per vittoria scudetto | 50 feriti due sono gravi

Durante la celebrazione per la vittoria del Liverpool in Premier League, un'auto è improvvisamente piombata sulla folla, causando circa 50 feriti, di cui 27 sono stati ricoverati in ospedale, inclusi un bambino in gravi condizioni. L'incidente si è verificato mentre i tifosi festeggiavano, trasformando un momento di gioia in un tragico evento.

(Adnkronos) – Almeno 27 persone, tra cui un bambino in gravi condizioni, sono state trasportate in ospedale tra le circa 50 che sono rimaste ferite dopo che un'auto è piombata sulla folla durante la parata per la vittoria della Premier League del Liverpool. Tra questi ci sono anche quattro bambini. A renderlo noto sono state .

