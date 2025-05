Liverpool auto sulla folla alla parata dei Reds | 47 feriti di cui 2 gravi Polizia | Non è terrorismo

Un'incidente inquietante ha segnato la parata per il trionfo del Liverpool in Premier League, con un'auto che ha investito la folla, causando 47 feriti, di cui 2 in condizioni gravi. La polizia ha escluso il terrorismo, ma l'evento ha sollevato preoccupazioni e necessità di maggiore sicurezza durante le celebrazioni pubbliche. Ventisette persone sono state ricoverate in ospedale.

È di 47 feriti, di cui 2 gravi, il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera, lunedì, a Liverpool, durante la parata per la vittoria della Premier League da parte dei Reds, quando un’auto si è lanciata sulla folla investendo i passanti. “Ventisette persone sono state trasportate in ospedale, di cui due in gravi condizioni. Altre 20 persone sono rimaste ferite e sono state curate sul posto, mentre diversi altri si sono recati autonomamente in ospedale per ricevere cure”, ha comunicato in una conferenza stampa Dave Kitchen, del Servizio Ambulanza del Nord Ovest del Regno Unito. Kitchen ha aggiunto che quattro dei feriti erano bambini... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Liverpool, auto sulla folla alla parata dei Reds: 47 feriti di cui 2 gravi. Polizia: “Non è terrorismo”

