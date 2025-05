Liverpool auto su folla | 27 feriti

Una tragica incidente si è verificato a Liverpool durante la parata per celebrare il titolo di Premier League, lasciando 27 persone ferite, tra cui quattro bambini, uno dei quali in condizioni gravi. Il direttore del North West Ambulance Service, David Kitchin, ha confermato che tutti i feriti sono stati rapidamente trasportati in ospedale per ricevere le necessarie cure.

