Liverpool auto investe una folla di tifosi | arrestato l’autista

Un tragico incidente si è verificato a Liverpool durante la parata di celebrazione per la vittoria della squadra in Premier League, quando un'auto ha investito una folla di tifosi. Molti feriti, tra cui un bambino gravemente colpito, sono stati riportati. L'autista è stato arrestato, creando un clima di panico e angoscia tra i partecipanti all’evento.

Terrore a Liverpool durante la parata organizzata per la celebrazione della vittoria della squadra in Premier League, dove un auto ha travolto una folla di tifosi. Si sono registrati numerosi feriti, tra cui un bambino in condizioni gravi. Poco dopo le 18:00 ora locale (le 19:00 in Italia), un'auto ha investito la folla.

