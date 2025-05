Liverpool auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato | 27 feriti due sono gravi

Un incidente stradale drammatico ha interrotto la celebrazione della vittoria in campionato a Liverpool, quando un'auto ha investito un gruppo di pedoni. Le autorità segnalano 27 feriti, di cui due in condizioni critiche. La polizia ha arrestato il conducente e sta indagando, mantenendo aperte tutte le possibilità. L'evento ha scosso la comunità, svelando un lato inquietante della gioia collettiva.

Al momento ci sarebbero solo dei feriti e la polizia parla di "incidente stradale" ma per non ora si esclude nessuna ipotesi: l'uomo alla guida del mezzo √® stato arrestato... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it ¬© Tgcom24.mediaset.it - Liverpool, auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato: 27 feriti, due sono gravi

