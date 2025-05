Liverpool auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato

Una celebrazione di vittoria si è tragicamente trasformata in un incubo a Liverpool, quando un'auto ha investito pedoni durante una parata per festeggiare il trionfo della squadra di calcio locale in Premier League. I bilanci parlano di quarantasette feriti, inclusi quattro in condizioni gravi, tra cui numerosi bambini, segnando un duro colpo per la comunità in un momento di festa.

Quarantasette feriti, di cui 4 gravi, tra loro ci sono anche bambini. È il bilancio aggiornato della tragedia che ieri ha colpito il cuore di Liverpool, durante quella che doveva essere una giornata di festa per celebrare la squadra di calcio della città trionfatrice in Premier League. Poco dopo le 18, un'auto ha travolto la folla radunata lungo Water Street, seminando il panico tra migliaia di tifosi. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo guidato da un 53enne residente in zona, si sarebbe lanciato a forte velocità sulla folla. L'uomo è stato fermato e arrestato. Gli inquirenti al momento escludono la matrice terroristica... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Liverpool, auto investe pedoni alla parata per la vittoria in campionato

