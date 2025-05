Liverpool arrestato accusato di tentato omicidio e droga

Un uomo di 53 anni è stato arrestato a Liverpool con l'accusa di tentato omicidio plurimo, dopo aver investito diverse decine di persone a seguito di una celebrazione per la vittoria sportiva. Il sospetto è anche accusato di guida pericolosa e uso di sostanze stupefacenti al momento dell'incidente, che ha suscitato allarme e indignazione nella comunità.

E' sospettato dei reati di tentativo di omicidio plurimo, uso di droga e guida pericolosa in stato di alterazione il 53enne arrestato ieri per aver investito a bordo di un'auto a Liverpool una cinquantina di persone reduce dalla celebrazione di massa della parata della vittoria per il trionfo in Premier League dei Reds. Lo ha riferito la polizia locale in una conferenza stampa di aggiornamento sugli ultimi sviluppi investigativi... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Liverpool, arrestato accusato di tentato omicidio e droga

