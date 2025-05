LIVE Tuffi Europei 2025 in DIRETTA | Pellacani seconda dopo quattro rotazioni dai 3 metri! Giovannini e Conte di bronzo

Segui in diretta i Campionati Europei di Tuffi 2025, dove Pellacani si trova attualmente al secondo posto dopo quattro rotazioni dalla piattaforma dei 3 metri. In un'intensa competizione, Giovannini e Conte si contendono il bronzo. Rimanete aggiornati per scoprire l'esito finale e le prestazioni degli atleti, mentre le emozioni salgono alle stelle. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

17.01: Blazowszka conclude la sua prova con il punteggio di 259.90 17.01: Sbaglia Muller e chiude con 279 punti la sua gara 17.00: Kupka chiude la sua prova con 245.95 16.59: Questa la classifica prima dell'ultima rotazione: 1 SUI Michelle Luisa HEIMBERG 267.60 2 ITA Chiara PELLACANI 258.75 8.85 3 ARM Aleksandra BIBIKINA 250.95 16.65 4 GER Lena Corona HENTSCHEL 244.50 23.10 5 ITA Elisa PIZZINI 242.15 25.45 6 UKR Kseniia BOCHEK 232.70 34.90 7 GER Jette MULLER 232.50 35.10 8 UKR Diana KARNAFEL 231.10 36.50 9 GBR Amy ROLLINSON 227.10 40.50 10 POL Aleksandra BLAZOWSKA 201...

